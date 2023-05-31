تقارير: الذكاء الاصطناعى قد يزيد قيمة مايكروسوفت بـ300 مليار دولار

جدة - نرمين السيد - وتوقعت شركة "Wedbush" - وفقا لشبكة "سى إن بى سى" الأمريكية - أن ارتفاع أسهم مايكروسوفت فى 2023 سوف يستمر بدعم من الطفرة التى يحققها الذكاء الاصطناعى، ومحاولات الشركة لدمج "ChatGPT" وغيره من نماذج المحادثة فى أعمالها.التكنولوج

وقالت الشركة، فى مذكرة، إن ChatGPT سيصبح هو المحطة المقبلة فى نمو الشركة، مشيرة إلى أن الشركة بدأت للتو مرحلة جديدة من النمو إذ يضيف كل من ChatGPT، والذكاء الاصطناعى طبقة جديدة من النمو لـMicrosoft خلال السنوات المقبلة.

ورفعت الشركة مستهدفها لسعر سهم Microsoft من 340 إلى 375 دولارًا، وهو ما يشكل ارتفاعًا بنحو 13% من المستويات الحالية، كما أنه يشكل زيادة 300 مليار دولار فى القيمة السوقية.