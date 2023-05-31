رئيس هيئة علوم الفضاء: تقنيات الاستشعار من البعد أحد أذرع اقتصاد المعرفة

جاء ذلك خلال ورشة العمل التى نظمتها الهيئة بالتعاون مع جامعة عين شمس، لمناقشة مشروعات التخرج لطلاب الدبلوم المهنى للاستشعار من البعد، وذلك بمقر جامعة عين شمس لطلاب الدورة الرابعة من الدبلوم المهنى للاستشعار من البعد.
وقال أبو المجد إن جامعة عين شمس هى شريك إستراتيجى وتعليمى أساسى مع الهيئة القومية للاستشعار فى دعم القدرات وتأهيل خريج مسلح بالعلم والتكنولوجيا ليتناسب مع سوق العمل المحلى والإقليمى واكسابه مهارات تقنيات وتكنولوجيات تطبيقات الفضاء والاستشعار من البعد ونظم المعلومات الجغرافية.
وثمن رئيس الهيئة الشراكة مع جامعة عين شمس فى مناقشة مشروعات التخرج لطلاب الدبلوم المهنى للاستشعار من البعد، للدفعة الرابعة على التوالى، وحصول الطلاب على شهادة معتمدة فى التكنولوجيات المتقدمة للاستشعار من البعد وتطبيقاتها.
وأشار إلى أوجه التعاون المشتركة بين الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء وجامعة عين شمس والتى تمثلت فى الشراكة بين الهيئة وكلية الهندسة فى الاختبارات الميكانيكية للأقمار الصناعية الصغيرة، وكذلك التعاون مع كلية الحاسبات والمعلومات فى بناء نماذج حسابية وأبحاث علمية، والتعاون مع وحدة المشروعات فى وضع مشروعات بحثية مشتركة للتمويل الأوروبى.
ولفت كذلك الى تنظيم المؤتمرات وورش العمل العلمية والفنية المشتركة، ومشاركة الهيئة بجلسة خاصة عن تطبيقات الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء فى المؤتمر الدولى الحادى عشر لجامعة عين شمس تحت عنوان "اقتصاد المعرفة لحياة كريمة".
وشدد رئيس هيئة الاستشعار على أهمية تسلح الخريج بالتطور التكنولوجى فى مجالات الذكاء الاصطناعى وتعلم الآلة والمستشعرات المتطورة للبيانات الرادارية والمستشعرات الحرارية فى تحليل البيانات وتقديم هذه الحلول المجتمعية.
ومن جانبه أكد الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا أهمية تقديم التيسيرات لطلاب الدبلوم لإكسابهم المهارات التقنية والمتقدمة لتكنولوجيا الاستشعار والفضاء، مشيرًا لأهمية التعاون بين الجامعة والهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، والدعم الذى تتلقاه هذه الشراكة من جانب الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة ودورها فى تحقيق التنمية المجتمعية ورؤية مصر 2030.
وشهدت الورشة عرض مجموعة من المشروعات ومنها "دراسة تأثير الأنشطة البشرية على الاستدامة البيئية فى إحدى المحافظات الساحلية – محافظة دمياط"، وكذلك مشروع "دراسة المخاطر وإدارة موقع التراث الثقافى بمحافظة القاهرة"، كما تم تقديم دروع الدبلوم وتكريم الطلاب الأوائل.
شارك فى فعاليات ورشة العمل الدكتورة عطا منسق الدبلوم بالهيئة، والدكتورة رشا بندق منسق الدبلوم بالجامعة، ولفيف من قيادات الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء ومن جامعة عين شمس.
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