قناة الناس.. الشيخ محمد عبد الباعث يوضح أسباب الانحراف الدينى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال الشيخ محمد إبراهيم عبد الباعث، فى برنامج "مع الناس" على قناة الناس، إن هناك عدة أسباب للانحراف الدينى من بينها توارد الثقافات المتعددة، وخاصة من مواقع التواصل الاجتماعى والقنوات المفتوحة من خلال الإنترنت.





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