إنستجرام يختبر ميزتين جديدتين

جدة - نرمين السيد - أفاد موقع "تك كرانش" التقنى أمس الأربعاء أن منصة إنستجرام تجرى حاليًا تجربة لميزة جديدة تهدف إلى تعزيز قدرة المستخدمين على التحكم فى تجربتهم على الشبكة الاجتماعية، إضافة إلى أداة شفافية جديدة للمبدعين.





ووفقا للموقع: "الآن، عندما يرى المستخدمون المنشورات الموصى بها، يمكنهم تحديد زر "مهتم" ما من شأنه إبلاغ التطبيق بأنهم يريدون رؤية المزيد من هذا النوع من المحتوى.

ينضم التحكم الجديد إلى عناصر التحكم فى التخصيص الحالية فى "إنستجرام"، بما فى ذلك خيار "غير مهتم" فى المنشورات المقترحة".

تقوم الشركة أيضا بتجربة إشعارات جديدة لمساعدة المبدعين على فهم متى قد يكون وصول محتواهم، مثل Reels، محدودا بسبب العلامة المائية.

على الرغم من أن "إنستجرام" لم يذكر أنواع العلامات المائية التى يشير إليها، فمن المحتمل أن تشير الشركة إلى وفرة محتوى "تيك توك" الذى أعيد نشره على شكل Reels على منصتها.