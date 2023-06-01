هجوم سيبرانى يكشف عن بيانات ملايين المرضى فى الولايات المتحدة

جدة - نرمين السيد - أفاد موقع "تك كرانش" التقنى أمس الأربعاء، بأن إحدى شركات التأمين الصحى فى الولايات المتحدة، تعرضت لهجوم سيبرانى باستخدام برامج الفدية، ما أسفر عن كشف بيانات 9 ملايين مريض.





واستهدف الهجوم واحدة من أكبر شركات التأمين الصحى للأسنان فى الولايات المتحدة ما أدى إلى اختراق المعلومات الشخصية لما يقرب من 9 ملايين فرد. وقالت الشركة إنها علمت بنشاط فى نظام الحاسب الآلى لديها من دون إذن فى 6 مارس وعلمت لاحقًا أن أحد المتسللين «تمكن من رؤية وأخذ نسخ من بعض المعلومات فى نظام الكمبيوتر» بين 26 فبراير و7 مارس 2023.

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