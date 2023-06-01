الأرصاد توجه 4 نصائح لـ الوقاية من الموجة الحارة

جدة - نرمين السيد - وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عدة نصائح يفضل اتباعها للوقاية من آثار الموجة الحارة التى تضرب البلاد اليوم الخميس وغدا الجمعة؛ حيث تصل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى إلى 40 درجة مئوية.





وكانت الأرصاد قد أصدرت بيانا قالت فيه إنه من المتوقع أن تتعرض البلاد إلى منخفض حرارى خماسينى يومى الخميس والجمعة الموافقين 1، و2 يونيو الجارى، يصاحبه رياح جنوبية غربية نشطة تعمل على رفع درجات الحرارة وإثارة الرمال والأتربة على أغلب الأنحاء . وأضافت: "من المتوقع أن تصل درجة الحرارة خلال هذه الموجة على القاهرة الكبرى إلى 40 درجة مئوية وجنوب الصعيد 43 درجة مئوية". نصائح التغلب على درجات الحرارة المرتفعة عدم التعرض المباشر للأشعة الشمس وخاصة فى ساعات الذروة من الساعة 12 ظهرًا إلى الساعة 4 عصرًا. الإكثار من تناول السوائل الباردة والمياه. ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة على مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر ارتداء الكمامات أثناء الخروج.

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