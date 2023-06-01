أسترالى ينقذ نفسه من فكى التمساح

جدة - نرمين السيد - ووقعت المفاجأة هناك التى أثارت حالة من الذعر عند اقتراب الرجل الذى يدعى ماركوس ماكجوان من الزواحف.

وبعد اقتراب ماركوس من الزواحف، وقع بين فكى تمساح ولكنه تمكن من إنقاذ نفسه.

ونجح فى فتح فكى التمساح بعيدا حتى تمكن فى إخراج رأسه، وحاول التمساح مهاجمته مرة أخرى، ولكنه دفعه بعيدا بيده اليمنى التى عضها ذلك التمساح.

وأشارت التقارير إلى أنه يعيش فى جولد كوست، ويعمل راكب أمواج وغواص، ولفت إلى أنه هناك اثنان من رجال الإطفاء تواجدا بالقرب منها لتقديم الإسعافات الأولية.

وذكرت شبكة "إن بى سى نيوز" أنه أصيب بثقوب فى رأسه ويديه وجروح فى فروة رأسه من التمساح.