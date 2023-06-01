ريلمى تنافس سامسونج بهواتف جديدة

جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف "Realme 11 Pro Plus" بشاشة منحنية من نوع "AMOLED" وبقياس يبلغ 6.7 بوصة وبدقة 1080 بيكسل. ويزود الهاتف بمستشعر بدقة 200 ميجابيكسل، وكاميرا عريضة بدقة 8 ميجابيكسل مع مستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل. ويعمل الهاتف بمعالج من نوع "Dimensity 7050 SoC"، كما يقترن ذاكرة وصول عشوائي بسعة تصل لـ 12 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تبدأ من 128 جيجا بايت، مع بطارية كبيرة 5000 مللى أمبير، كما تدعم الشحن السريع بقوة 100 وات.

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