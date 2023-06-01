ألعاب نارية وزينات بالشوارع.. أبرز الاستعدادات لحفل زفاف ولى عهد الأردن

جدة - نرمين السيد - ورصد تقرير لقناة القاهرة الإخبارية، انشغال الأردنيين بفعاليات متنوعة، احتفالا بزفاف ولى العهد على السعودية "رجوة آل سيف"، تضمنت تزيين الشوارع بالأعلام وبصور العروسين. وأضاف التقرير أن بعض أصحاب المتاجر زينوها بصور الأمير وعروسه، مع استعدادات الموكب الملكي الأحمر فى شوارع عمان لمرافقة السيارة المخصصة للزفاف. وأشار التقرير إلى أن المملكة استعدت لتنفيذ عروض جوية، وألعاب نارية، وحفلات غنائية مجانية، كما احتفى الأردنيون بحفل ليله حناء العروس، الذى أطلقته الملكة رانيا وشقيقتا ولى العهد.

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