14 ظاهرة فلكية تزين سماء يونيو.. أبرزها بدء الصيف وقمر الفراولة

جدة - نرمين السيد - وقال تادرس، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، إن اولى تلك الظواهر تبدأ غدا باقتران كوكب المريخ (الكوكب الأحمر) مع الحشد النجمى خلية النحل Beehive فى برج السرطان، وهو حشد نجمى مفتوح يقع على بُعد 580 سنة ضوئية تقريبا من الأرض ويبلغ عمره 600 مليون سنة.

وأضاف انه يمكن مشاهدة هذا الاقتران عند دخول الليل فى ذلك اليوم باستخدام نظارة معظمة أو تلسكوب صغير، لصعوبة رؤية حشد خلية النحل بالعين المجردة، حتى بدء غروب هذا المشهد بحلول الساعة 11:30 مساء تقريبا.

واشار الى أنه بعد غد سيقترن القمر مع قلب العقرب أو أنتاريس هو نجم عملاق أحمر تبلغ كتلته عشرة أضعاف كتلة الشمس ويبعد 600 سنة ضوئية عن الأرض، وهو ألمع نجم فى برج العقرب.

وأوضح انه يمكن رؤية هذا الاقتران بالعين المجردة السليمة عند دخول الليل ، حيث يظل مرئيا طوال الليل إلى أن يختفى المشهد من شدة ضوء الشفق الصباحى فى الـ 5:20 صباحا تقريبا مع بداية غروبه فى نفس الوقت.

ولفت الى انه فى 4 يونيو سيكتمل قمر (ذو القعدة ) ويصبح بدرا كامل الاستدارة يشرق بعد غروب الشمس مباشرة فى هذا اليوم وتبلغ نسبة لمعانه 100 % ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس فى صباح اليوم التالى.

واوضح أن القمر يبدوا كما لو كان بدرا فى الفترة من 3 إلى 5 يونيو ، وهذا لأن العين المجردة لا تستطيع تمييز النقصان البسيط فى استدارة قرص القمر بسهولة.

وأضاف أن هذا البدر يعرف عند القبائل الأمريكية باسم (قمر الفراولة) حيث يتزامن مع موسم حصاد الفراولة فى هذا الوقت من كل عام ، كما يُعرف أيضا ب(قمر الزهور) و(قمر العسل) .. مؤكدا أن وقت إكتمال القمر هو أفضل وقت لرؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة.

وأشار الى انه فى 4 يونيو ايضا سيصل كوكب الزهرة إلى أقصى استطالة شرقية له من الشمس تبلغ 45.4 درجة ،وهذا الوقت هو أفضل وقت لمشاهدة الزهرة وتصويره لأنه سيكون فى أعلى نقطة له فوق الأفق فى السماء الغربية بعد غروب الشمس مباشرة إلى أن يبدأ الكوكب فى الغروب بحلول الساعة 11:00 مساء تقريبا.

وقال إنه فى 10 يونيو سيقترن القمر مع كوكب زحل (لؤلؤة المجموعة الشمسية) فى ذلك اليوم ، حيث يشرقا فى الـ 1:10 صباحا ، ويمكن رؤية هذا المشهد بالعين المجردة السليمة إلى أن يختفى من شدة ضوء الشفق الصباحى من جراء شروق الشمس.

وأضاف انه فى 11 يونيو سيقترن كوكب عطارد (أصغر كواكب المجموعة الشمسية) مع الحشد النجمى Pleiades (الثريا) ، وهو أحد ألمع وأشهر الحشود النجمية المفتوحة فى السماء الشمالية ، والتى يقع على بعد 440 سنة ضوئية من الأرض . واوضح أن هذا الحشد يتكون من عدة مئات من النجوم ولكن ألمع نجومه هم 7 فقط التى يمكن رؤيتها بالعين المجردة السليمة ، ولذلك يطلق عليه الأخوات السبع ويظهر هذا الحشد كعنقود بجوار نجم الدبران فى برج الثور.

ولفت الى انه يمكن رؤية هذا الاقتران فى الـ 4:50 صباحا باتجاة الشرق قبل شروق الشمس مباشرة ، ولكنه يختفى سريعا من شدة ضوء الشفق الصباحى من جراء شروق الشمس.

وأشار الى انه فى الفترة من 13 - 16 يونيو يقترن كوكب الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية) مع الحشد النجمى خلية النحل Beehive فى برج السرطان، وهو حشد نجمى مفتوح يقع على بُعد 580 سنة ضوئية من الأرض ، ويبلغ عمره 600 مليون سنة ،ويمكن مشاهدة هذا الاقتران عند دخول الليل فى تلك الفترة بإستخدام نظارة معظمة أو تلسكوب صغير (لصعوبة رؤية حشد خلية النحل بالعين المجردة) ،و يبدأ غروب هذا المشهد بحلول الساعة 10:45 مساء تقريبا.

ونوه الى اقتران القمر يوم 14 يونيو مع كوكب المشترى (أكبر كواكب المجموعة الشمسية) قبل شروق الشمس فى ذلك اليوم ، حيث نراهما بالعين المجردة السليمة فى السماء باتجاه الشرق فى الـ 3:20 صباحا تقريبا ، ويترائى هذا المشهد إلى أن يختفى من شدة ضوء الشفق الصباحى من جراء شروق الشمس.

وأوضح انه فى 16 يونيو سيقترن القمر مع الحشد النجمى Pleiades (الثريا) ، وهو أحد ألمع وأشهر الحشود النجمية المفتوحة فى السماء الشمالية ، والتى يقع على بعد 440 سنة ضوئية من الأرض ،و يتكون هذا الحشد من عدة مئات من النجوم ولكن ألمع نجومه هم 7 فقط التى يمكن رؤيتها بالعين المجردة السليمة، ولذلك يطلق عليه الأخوات السبع.

واضاف ان هذا الحشد يظهر كعنقود بجوار نجم الدبران فى برج الثور، ويمكن رؤية هذا الاقتران فى الـ 4:30 صباحا باتجاه الشرق قبل شروق الشمس مباشرة، ولكنه يختفى سريعا من شدة ضوء الشفق الصباحى من جراء شروق الشمس.

ولفت الى انه فى يومى 16 - 17 يونيو يقترن القمر مع كوكب عطارد (أصغر كواكب المجموعة الشمسية) ونجم الدبران (عين الثور) ألمع نجوم برج الثور فى هذه الفترة ، ويمكن رؤية هذا المشهد بالعين المجردة السليمة فى الـ 5:00 صباحا تقريبا باتجاه الشرق قبل شروق الشمس مباشرة ، إلى أن يختفى هذا المشهد سريعا من شدة ضوء الشفق الصباحى من جراء شروق الشمس.

وذكر انه فى 18 يونيو سيظهر محاق (ذو الحجة) ،ولن يكون القمر مرئيا فى السماء طوال الليل فى ذلك اليوم إيذانا ببدء ميلاد القمر الجديد ، حيث يشرق القمر مع الشمس ويغرب معها تماما فيكون وجهه المضيئ مواجها للشمس ووجه المظلم أو ظله مواجها للأرض.

وأكد ان هذه الليلة تعتبر هى أفضل الليالى الليلاء خلال الشهر عموما والتى يفضلها الفلكيون كثيرا حيث يتم رصد الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية ونجوم الكوكبات البعيدة.

وأشار الى اقتران القمر يوم 20 يونيو مع النجم العملاق بولوكس Pollux فى برج الجوزاء/ التوأمان حيث نراهما بالعين المجردة السليمة متجاورين فى السماء بعد غروب الشمس وعند دخول الليل إلى أن يبدأ غروب هذا المشهد فى الـ 9:50 مساء تقريبا.

وأوضح ان بولوكس هو نجم عملاق برتقالى اللون أكبر من الشمس بنحو ثلاثة أضعاف ويبعد عن الأرض بنحو 34 سنة ضوئية.

ولفت الى حدوث الانقلاب الصيفى يوم 21 يونيو ، حيث يميل النصف الشمالى للكرة الأرضية نحو الشمس بأقصى درجة (23.5 درجة) ،إذ تكون الأرض قد وصلت إلى ذروة مسافتها بُعدا عن الشمس فى نصف المدار ، فتكون أشعتها عمودية على مدار السرطان عند خط عرض 23.5 درجة شمالا ،وعند هذه النقطة ينقلب مسار حركة الأرض إلى النصف الثانى من المدار (وهو سبب تسميتها بنقطة الانقلاب).

وأوضح انه يعتبر هذا اليوم هو ذروة فصل الصيف فلكيا فى نصف الكرة الشمالى حيث يبلغ النهار ذروته فيكون أطول نهار فى السنة (14 ساعة تقريبا)، كما يبلغ إرتفاع الشمس ذروته فوق الأفق وقت الظهيرة عند عبورها خط الزوال، ويكون ظل الإنسان على الأرض فى هذا الوقت أقصر ما يمكن.

وقال استاذ الفلك إننا عندما نقول ذروة فصل الصيف فهذا لا يعنى أبدا أنه أحر يوم فى السنة ، لأن سخونة الجو وبرودته تتعلق بأمور الطقس داخل الغلاف الجوى وكلها أمور تدخل فى نطاق عمل الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أما فلكيا فالأمر يتعلق فقط بحركة الأرض فى مدارها حول الشمس.

وأشار الى انه فى يومى 21 - 22 يونيو سيحدث اقتران رباعى حيث سيقترن القمر مع كوكب الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية) وكوكب المريخ (الكوكب الأحمر) والحشد النجمى خلية النحل الواقع فى برج السرطان على بعد 580 سنة ضوئية من الأرض ، والذى يبلغ عمره 600 مليون سنة، وهذا الاقتران الرباعى البديع يمكن مشاهدته باتجاة الغرب عند دخول الليل فى ذلك اليوم، علما بأن كوكبى الزهرة والمريخ يمكن رؤيتهما بالعين المجردة السليمة، اما حشد خلية النحل فنظرا لصعوبة رؤيته بالعين المجردة، لذا يتطلب الأمر إستخدام نظارة معظمة أو تلسكوب صغير، و يبدأ غروب هذا المشهد بحلول الساعة 10:35 مساء تقريبا.

وأكد أن الظواهر الفلكية مشاهدتها ممتعة ويحبها الهواة لمتابعتها وتصويرها بشرط صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء، علما بأن الظواهر الليلية ليس لها أى أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومى على الأرض، أما الظواهر النهارية المتعلقة بالشمس فقد تكون خطيرة على عين الإنسان لأن النظر إلى الشمس بالعين المجردة عموما يضر العين كثيرا.