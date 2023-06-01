كيفية تعديل الرسائل لمستخدمى هواتف أيفون وأندرويد

جدة - نرمين السيد - وأشار واتساب إلى كيفية استعمال ميزة تعديل الرسائل خلال مدة تصل إلى 15 دقيقة لدى مستخدمى هواتف أيفون أو أندرويد. وقدم خبراء التقنية طريقة استعمال ميزة تعديل الرسائل لدى مستخدمى هواتف أيفون، وهى: -فتح التطبيق وانتقال إلى الدردشة. -اللمس مع الاستمرار على الرسالة المراد تعديلها. -اختيار تعديل من القائمة التى تظهر وقتها. -القيام بتعديل الرسالة وإجراء التغييرات ثم النقر فوق اللون الأخضر أى علامة الاختيار لتأكيد التعديل. أما بالنسبة لهواتف أندرويد، يجب تعديل الرسائل المرسلة من خلال: -فتح واتساب والانتقال إلى الدردشة المراد تعديلها. -الضغط مع الاستمرار على الرسالة. -النقر على رمز "Pencil" لبدء التعديل، ثم الضغط على الزر الأخضر لتأكيد التعديل.

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