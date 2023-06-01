خبير تكنولوجيا: الآلات أصبحت الآن قادرة على التفكير مثل البشر

جدة - نرمين السيد - وأضاف عبيدات فى مداخلة عبر سكايب لقناة "القاهرة الإخبارية" من العاصمة عمان، اليوم الخميس، أن عالم الرياضيات البريطانى آلان تورينج كان يتساءل هل يمكن للآلات أن تفكر؟، واليوم نرى فعليا أن الآلات بدأت فى التفكير مثل البشر.

وكشف خبير تكنولوجيا المعلومات، أن ثورة الذكاء الاصطناعى تعتمد على إنجاز المهام وإنتاج المحتوى بشكل أسرع وأكثر دقة وأقل تكلفة، مشيرا إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعى بدأ بشكل واسع منذ عدة أشهر فى كثير من دول العالم.

وأوضح أن الأنظمة التى اخترعها العلماء تسمى ذكاء اصطناعى توليدى مثلها مثل الإنسان، والتى تعتمد بشكل أساسى على شبكات عصبية اصطناعية توليدية قادرة على إنتاج محتوى بشكل آلى ينافس المحتوى الذى ينتجه البشر، الذين هم عبارة شبكات عصبية بيولوجية.

ونوه خبير تكنولوجيا المعلومات بأن الذكاء الاصطناعى أصبح متداخلا فى جميع المجالات الحياتية وليس قاصرا على إنتاج محتوى نصى فقط، وإنما إنتاج أى نوع من أنواع المحتويات، مستشهدها بما يشهده عالم الموسيقى والفناء، وكذلك الرسامون بسبب دخول تقنية الذكاء الاصطناعى فى أعمالهم لقدرته على استنباط الأفكار والجمل والمحتويات من أعمال أخرى.