جدة - نرمين السيد - وأضاف عبيدات فى مداخلة عبر سكايب لقناة "القاهرة الإخبارية" من العاصمة عمان، اليوم الخميس، أن عالم الرياضيات البريطانى آلان تورينج كان يتساءل هل يمكن للآلات أن تفكر؟، واليوم نرى فعليا أن الآلات بدأت فى التفكير مثل البشر.
وكشف خبير تكنولوجيا المعلومات، أن ثورة الذكاء الاصطناعى تعتمد على إنجاز المهام وإنتاج المحتوى بشكل أسرع وأكثر دقة وأقل تكلفة، مشيرا إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعى بدأ بشكل واسع منذ عدة أشهر فى كثير من دول العالم.
وأوضح أن الأنظمة التى اخترعها العلماء تسمى ذكاء اصطناعى توليدى مثلها مثل الإنسان، والتى تعتمد بشكل أساسى على شبكات عصبية اصطناعية توليدية قادرة على إنتاج محتوى بشكل آلى ينافس المحتوى الذى ينتجه البشر، الذين هم عبارة شبكات عصبية بيولوجية.
ونوه خبير تكنولوجيا المعلومات بأن الذكاء الاصطناعى أصبح متداخلا فى جميع المجالات الحياتية وليس قاصرا على إنتاج محتوى نصى فقط، وإنما إنتاج أى نوع من أنواع المحتويات، مستشهدها بما يشهده عالم الموسيقى والفناء، وكذلك الرسامون بسبب دخول تقنية الذكاء الاصطناعى فى أعمالهم لقدرته على استنباط الأفكار والجمل والمحتويات من أعمال أخرى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خبير تكنولوجيا: الآلات أصبحت الآن قادرة على التفكير مثل البشر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.