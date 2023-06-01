بعمر أكثر من 130 عام.. ملامح أقدم بيت بالدرب الأحمر (صور)

جدة - نرمين السيد - ويعد أقدم منزل بالدرب الأحمر تحفة معمارية، حيث يبلغ عمره ما يزيد عن 130 سنة، حتى تم ضمه للآثار.

ويتكون المنزل من 3 طوابق، ويدعى صاحبه عوف الفالح، وهو آخر ورثة البيت.