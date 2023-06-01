فى اليوم العالمى للوالدين.. نصائح مهمة للأبناء

جدة - نرمين السيد - اليوم العالمى للوالدين

وتعد احتفالية اليوم العالمى للوالدين علامة تقدير على التزام الآباء تجاه أطفالهم.

وخصصت الأمم المتحدة 1 يونيو للاحتفال باليوم العالمى للوالدين، تقديرا للآباء بجميع أنحاء العالم، والتركيز على تضحياتهم من أجل توفير الرعاية الكاملة للأبناء.

نصائح للأبناء

وهناك عدد من النصائح التى يجب على الأبناء تنفيذها تجاه الآباء، ومنها:

-طاعة الوالدين.

-الإنصات لحديثهما.

-المدح والإشادة الدائمة لهما.

-عدم نقل الأخبار السلبية لهما.

-مشاركتهما الأخبار المفرحة.

-التذكير الدائم بإنجازاتهما.

-الجلوس باحترام معهما وعدم متقاطعهما أثناء الحديث.

-تقبل كافة النصائح والتوجيهات منهما.

-عدم رفع الصوت عليهما.