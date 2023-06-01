الأردن يفرح.. أجواء من البهجة والسعادة تملأ البلاد احتفالًا بزفاف ولى العهد

جدة - نرمين السيد - بدأت قبل قليل مراسم زفاف ولى عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثانى ولى العهد، على الآنسة رجوة آل سيف، عقب عقد قران الأمير على خطيبته فى قصر زهران فى عمّان، بحضور عائلتيهما وعدد من المدعوين.





وشهدت مختلف ميادين وساحات العاصمة عمان والمحافظات المخصصة للاحتفالات، حضورا جماهيريا كبيرا، عبر خلالها المواطنون عن ابتهاجهم وفرحتهم الغامرة بهذه المناسبة السعيدة على قلوب الأردنيين جميعا. واحتشد جمع غفير من أبناء وبنات الأردن فى الميادين العامة، ومسار الموكب الذى سينطلق من قصر زهران بعد عقد القران مساء اليوم إلى قصر الحسينية. كما تجمع عدد من الأردنيين على جنبات طريق الموكب وسط إجراءات وتنسيق أمنى لإلقاء التحية على العروسين، وتتزين العاصمة الأردنية بالأعلام ولافتات تحمل صور الأمير وعروسته مرفقة بعبارة "نفرح بالحسين".

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