السهم السام يقتل باللمس.. أخطر أنواع الضفادع (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ‏استعرضت "القاهرة الإخبارية" تقريرا عن "الضفدع السام"، الذى يعيش فى أمريكا الجنوبية، وسمى هكذا لأن جلده يحتوى على مادة قلوية سامة استخدمها سكان أمريكا الأصلين، الهنود الحمر، فى تسميم سهام الصيد.





جلد الضفدع مسموم بالكامل، وبمجرد مسه من قبل الإنسان يتوقف نبض القلب فى أقل من دقيقة، وكل ضفدع ينتج سما كل يوم يكفى للقضاء على 10 أشخاص. وهو ضفدع سام ينتمى إلى ساحل المحيط الهادئ فى كولومبيا، ويستوطن الغابات المطيرة ذات معدل أمطار عالى ( 5 متر أو أكثر ) وإرتفاعات تتراوح بين 100-200 متر، ودرجات حرارة لا تقل عن 26، ونسب رطوبة بين 80%-90%.

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