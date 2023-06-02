خلل فى واتساب يؤثر على المحادثات الفردية والجماعية (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - ومع ذلك، حتى مع كل تجربة المستخدم السلسة، وتحسين التشفير من نقطة لنقطة، ليس واتساب معصومًا من العثرات المؤقتة، مثل خلل حديث يُفترض أنه يتسبب فى تعطيل تطبيق الأندرويد على الأجهزة.

ووفقًا لتقرير من موقع "Android Authority"، يواجه التطبيق التابع لشركة "ميتا" حاليًا خللاً يتسبب فى تعطيل تطبيقه على أجهزة "أندرويد".

ويتم تنشيط هذا الخلل عندما يفتح المستخدمون محادثة فردية أو جماعية تحتوى على رابط معين وهو wa.me/settings. عادةً ما يفتح هذا الرابط صفحة إعدادات تطبيق واتساب، ولكن فى الوقت الحالى، يتسبب فى حدوث تعطيلات على أجهزة أندرويد.

يبدو أن الخلل يؤثر على المحادثات الفردية والجماعية، بما فى ذلك تلك الموجودة على تطبيق واتساب للأعمال.

وأفاد التقرير، بأن فتح محادثة تحتوى على الرابط المشكل يتسبب فى حدوث التعطيل، ولكن يتم إعادة تشغيل التطبيق بشكل طبيعى بعدها، ما لم تعاود زيارة هذا الموضوع المحدد.

يُذكر أن الخلل يؤثر على الإصدار 2.23.10.77 من تطبيق واتساب للأندرويد، ومع ذلك، قد يكون هناك إمكانية أن يتأثر إصدارات أخرى أيضًا.

قد يكون من الملحوظ أن أحد مستخدمى تويتر باسم «@BruteBee» هو أول من أبلغ عن خلل واتساب، وكشف أنه يؤثر على إصدار واتساب للأعمال 2.23.10.77. وأكد المستخدم أيضًا أن الخلل يتسبب فى تعطيل التطبيق عند محاولة مشاركة الرابط على حالة واتساب.

كيفية إصلاح خلل واتساب

إذا كنت تواجه نفس المشكلة، هناك حلاً بسيطاً. يبدو أن WhatsApp Web، نسخة المتصفح من "واتساب"، غير متأثرة بهذا الخلل.

لذلك، يمكنك تسجيل الدخول إلى "WhatsApp Web" عبر المتصفح الخاص بك وحذف الرسالة أو المحادثة التى تسببت فى التعطيل.

بعد ذلك، لن يحدث تعطل واتساب على هاتفك ما لم تتلقى نفس الرابط المشكل مرة أخرى.

كتحديث لتقرير الخلل، تغريدة حديثة من حساب «@BruteBee» تكشف أن واتساب قد أصلح الخلل.

تشير التغريدة إلى أنه "يبدو أن واتساب قد أصلح الخلل! شكرًا للجميع على نشر هذه التغريدة! على الأقل بالنسبة لـ wa[.]me/settings، انتهت المشكلة".

لقد قمنا حتى بالتحقق مما إذا كان الخلل لا يزال يتسبب فى التعطل، ولكن الرابط كان سليمًا ولم يتسبب فى تعطل تطبيق واتساب.

ومع ذلك، إذا كنت لا تزال تواجه المشكلة، يجب عليك تحديث التطبيق من متجر "جوجل بلاى".