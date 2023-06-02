هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن بملابس المنزل؟

جدة - نرمين السيد - وقالت الإفتاء، على صفحتها الرسمية على فيسبوك: "يستحب للمسلم إذا قرأ القرآن أن يكون ساترًا لعورته، وأن يكون على هيئةٍ حسنةٍ، وقراءة المرأة للقرآن بملابس البيت من غير أن تضع حجابًا على رأسها جائزة شرعًا". وتابعت: "إذ إنه لا يجب تغطية الرأس عند تلاوة القرآن، ولو غطَّته من باب كمال الأدب مع كتاب الله فهو أفضل". وكانت دار الإفتاء قد كشفت تفصيلا، عن حكم مس المحرِم شيئًا من الطّيب الموجود على الكعبة المشرفة.

وقالت الإفتاء على موقعها الرسمى على شبكة الإنترنت: "أخرج البخارى ومسلم عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب فى الإحرام؟ فقال النبى صلى الله عليه وآله وسلم: "لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا الْبَرَانِسَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلاَنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا الْوَرْسُ"، وهما نوعان من الطيب. وأضافت الإفتاء: "أما بخصوص طِيبِ الكعبة؛ فإن كان المُحْرِمُ يريد التبرك بها فجائزٌ وإن شمَّ الطيب أو علقت به رائحته؛ لأنَّ الرائحة انتقلت بالمجاورة، وأما إذا وضع يده على الكعبة ولا يظن أنَّ بها طيبًا أو ظنَّه طيبًا يابسًا فبان رطبًا وعلق بيده فلا شيء عليه، وعليه غسله، لكن إن تعمَّد ذلك افتدى، وهذا مذهب الشافعى فى الجديد". وتابعت: "وأما إذا تعذر الغسل لزحام ونحوه فيمكنه الترخُّص بمذهب المالكية القائل بعدم وجوب الغسل ما لم يَكْثُر؛ للضرورة، ولأننا مأمورون بالقرب من الكعبة، وهى لا تخلو من الطيب غالبًا؛ كما فى "الشرح الصغير". واشارت الإفتاء إلى أنه يكون جائزًا، من باب أولى، مسّ ما يوضع على الكعبة من مطهرات قاتلة للجراثيم؛ لأنه لا يقصد منه رائحة لذاتها غالبًا.

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