لقطات من حفل زفاف ولى عهد الأردن (صور) 

جدة - نرمين السيد - تزوج حسين ورجوى فى مراسم مبهرة، وحضر الحفل، الذى أقيم فى شرفة المراقبة الواقعة فى حديقة القصر، حوالى 140 ضيفا، من بينهم أمير وأميرة ويلز والسيدة الأولى الأمريكية الدكتورة جيل بايدن.

وشهد الحفل الكثير من اللقطات المميزة، ومنها:

ارتدت العروس ثوبا من تصميم إيلى صعب فى يوم زفافها.

سارت رجوى فى الممر مع الأخ الأصغر لولى العهد الأمير هاشم.

رجوى وحسين تزوجا فى 1 يونيو فى قصر زهران، وترأس حفل الافتتاح الديوان الملكى الهاشمى.

بدت والدة العريس الملكة رانيا، أنيقة فى فستان أسود من Dior.

سافر أمير ويلز وأميرة ويلز إلى الأردن لحضور حفل الزفاف الملكى.

كما حضر ولى العهد الأميرة فيكتوريا والأمير دانيال من السويد.

وحضرت السيدة الأولى الأمريكية الدكتورة جيل بايدن وابنتها آشلى بايدن.

الملك فيليب والملكة صوفيا والملك خوان كارلوس الأول من إسبانيا.

الملكة ماكسيما والملك الهولندى ويليم ألكسندر.

ولى العهد النرويجى هاكون.

ولى العهد فريدريك وولى العهد الأميرة مارى من الدنمارك.

ملك بلجيكا فيليب وابنته الكبرى الأميرة إليزابيث.

حضر حفل الزواج حوالى 140 ضيفا، من بينهم أفراد من العائلة المالكة الأردنية، بالإضافة إلى أفراد من العائلة المالكة ورؤساء الدول المدعوين.

وعقب الحفل، أعلن الديوان الملكى الهاشمى عن صدور مرسوم ملكى يقضى بمنح العروس لقب صاحبة السمو الملكى الأميرة رجوى الحسين، بمناسبة زواجها من سمو ولى العهد الأمير الحسين.