روسيا تعلن تطوير روبوت جديد.. ما هدفه؟

جدة - نرمين السيد - ذكرت الخدمة الصحفية للمؤسسة، فى بيان أوردته قناة (روسيا اليوم)، أن الخبراء التابعين للمؤسسة الروسية تمكنوا من تطوير روبوت جديد مخصص لإزالة وتدمير مختلف أنواع الألغام الأرضية المضادة للأفراد، موضحة أن الروبوت مجهز بجنازير تمكنه من الحركة بسهولة فى المناطق الوعرة، ويمكن التحكم به عن بعد، كما زود بكابينة مصفحة لتوجيهه بشكل يدوى.

ومن جانبه، قال مدير قسم تصنيع الأسلحة والذخيرة فى مؤسسة "روستيخ"، بيكخان أوزدويف، إن المؤسسة الروسية جاهزة لتسليم الدفعة الأولى من الروبوتات الجديدة للجيش الروسى هذا العام، وإن القدرة على التحكم بهذه الروبوتات عن بعد ستجعل عملية إزالة الألغام أكثر أمانا.

وتمتلك روسيا اليوم، وفقا للقناة، عدة أنواع من الروبوتات العسكرية المخصصة لإزالة الألغام منها روبوتات "أوران-6" التى أثبتت جدارتها فى العديد من العمليات العسكرية.