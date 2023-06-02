منطقة الميدان.. من سباقات الخيول إلى قلب سوريا النابض بالحياة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "منطقة الميدان.. من سباقات الخيول إلى قلب سوريا النابض بالحياة"، حيث اشتهر أبناء هذا الحى بصفات النخوة والكرم، وباتوا قدوة تضرب حولهم الأمثال الشعبية.





وجاء فى التقرير، أنه بعد أن كانت منطقة الميدان عبارة عن ميدان للخيل تجرى فيه السباقات وتباع فيه الخيول والأغنام والحبوب، تحول هذا الحى الدمشقى إلى ما يشبه مطبخ دمشق النابض ومقصد من يريد الاستمتاع بالأطعمة الدمشقية الأصيلة من الأنواع والألوان كل، ولاسيما الأكلات الشعبية التى لا تتواجد إلا فى هذا المكان.

ووفقا لما جاء فى التقرير، فإن الزينة تتألق والأشكال تتنوع فى هذا الحى، كما تعلو الأناشيد الخاصة طيلة الأيام، لكنها تبلغ ذروتها فى مواسم الأعياد وشهر رمضان، ويغص المكان بالزائرين لتذوق أصناف الحلويات الشرقية التى تتربع على واجهات المحال، وتبدأ المنافسة بالعرض والاستعراض ما بين أصحاب المحال بانتظار الزبون الذى سيتمكن من شرائها.

ولا يقتصر الازدحام فى هذا الشارع على مشتريى الحلويات ومتناولى الأكلات الشعبية، فهناك من يريد التعمق فى تاريخ دمشق وتراثها الاجتماعى وليس هناك أهم من حى الميدان للتعبير عن موئل الأصالة وتجسيد وإبراز طبيعة الحياة الاجتماعية التقليدية العريقة.