يوم البيئة.. افتتاح أول معرض للفن التشكيلى باستخدام الذكاء الاصطناعى

جدة - نرمين السيد - يفتتح رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة الدكتور نبيل حلمى، فى الساعة الخامسة من مساء الإثنين المقبل، معرضا للفن التشكيلى يضم حوالى 25 لوحة فنية، بعنوان "لا للنفايات البلاستيكية"، تم صياغتها باستخدام برامج الذكاء الاصطناعى وهى المرة الأولى التى تدخل فيها برامج الذكاء الاصطناعى مجال الفن التشكيلى.





وقال الدكتور نبيل حلمى، فى تصريح له، إن المعرض تنظمه مكتبة مصر الجديدة، إحدى المنصات الثقافية التابعة للجمعية، ضمن الاحتفالات باليوم العالمى للبيئة الذى يوافق يوم 5 يونيو من كل عام. وأضاف أن هذا المعرض يعد أول معرض فنى تشكيلى باستخدام برامج الذكاء الاصطناعى، حيث استخدم الفنان أحمد بيرو، فى لوحاته التيمة العالمية لليوم العالمى للبيئة؛ بعد قرار الاتحاد الأوروبى فى اليوم العالمى بحظر إنتاج واستخدام البلاستيك. وأوضح أن المعرض بمثابة رسالة تطلقها جمعية مصر الجديدة، من خلال معرض الفنان الكبير أحمد بيرو بأعماله الفنية، بأهمية استخدام النفايات البلاستيك وإعادة تدويرها والحد من انتشارها؛ حيث جمع الفنان النفايات البلاستيك بجميع أشكالها من أغطية القنينة والأكياس البلاستيك وألعاب بلاستيك وإعادة صياغتها داخل أعمال فنية تحث على الاهتمام بالبيئة داخل إطار عمل فنى.

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