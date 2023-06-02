القاهرة الإخبارية: انخفاض قياسى بمعدل المواليد للعام السابع فى اليابان

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن وزارة الصحة اليابانية، أعلنت أن معدل المواليد فى البلاد انخفض للعام السابع على التوالى فى 2022 إلى مستوى قياسى منخفض، الأمر الذى يلقى الضوء على أزمة هناك مع تقلص عدد السكان وارتفاع سريع فى نسبة المسنين فى البلاد، إذ بلغ معدل الخصوبة، وهو متوسط عدد الأطفال الذين تلدهم المرأة فى حياتها، 1.2565 وذلك بالمقارنة مع مستوى منخفض سابق بلغ 1.2601 فى 2005 بما يقل بكثير عن معدل 2.07 الذى يعتبر ضروريًا للحفاظ على استقرار عدد السكان.





وأوضح التقرير الذى عرضته القناة، بأن رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا، شدد على ضرورة وقف تراجع معدل المواليد فى البلاد وجعله أولوية قصوى، وتخطط حكومته لتخصيص 3.5 تريليون ين 25 مليار دولار سنويًا لرعاية الأطفال وإجراءات أخرى لدعم الآباء على الرغم من مستويات الدين المرتفعة، إذ قال «سيبدأ عدد الشباب فى الانخفاض بشكل كبير فى العقد المقبل. الفترة الزمنية حتى ذلك الحين هى فرصتنا الأخيرة لعكس اتجاه انخفاض المواليد». وأشار التقرير، بأن جائحة كوفيد-19 تسببت فى تفاقم التحديات الديموغرافية فى اليابان، إذ ساهم انخفاض عدد الزيجات فى السنوات القليلة الماضية فى انخفاض عدد المواليد بدوره كما كانت الجائحة من أسباب زيادة الوفيات، فعدد المواليد الجدد فى اليابان انخفض بنسبة 5%، بينما ارتفع عدد الوفيات 9% إلى، وكانت قد سجلت اليابان أكثر من 47 ألف وفاة فى العام الماضى نتجت عن جائحة كوفيد-19.

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