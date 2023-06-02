لحظة سقوط بايدن على الأرض خلال حفل تخرج عسكرى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ووفقا لتسجيل مصور عرضته "القاهرة الإخبارية"، فإن بايدن فقد توازنه على نحو مفاجئ، ليسقط على جهته اليمنى قبل أن يحاول رفع نفسه.

وأقدم أحد الحاضرين من أكاديمية القوات الجوية واثنان من عملاء الخدمة السرية على الإمساك بذراعى الرئيس الأمريكى لمساعدته فى النهوض.