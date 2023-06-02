القاهرة الإخبارية: الاحتفالات مستمرة فى الأردن بمناسبة زفاف ولى العهد

جدة - نرمين السيد - قالت آية السيد مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، إن حفل زفاف ولى عهد الأردن الحسين بن عبد الله الثانى كان جميلا، وكانت هناك تفاصيل بسيطة لفتت انتباه الإعلام والمشاهدين والجمهور، أولها التاج الذى ترتديه الأميرة رجوة الحسين، حيث كُتب عليه رجوة من الله والتى قالتها مسبقا الملكة رانيا فى حفل الحناء، ومن ثم، فقد أصبحت هذه العبارة حقيقة.





وأضافت «السيد»، خلال رسالة على الهواء عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «بعد مراسم حفل الزفاف فى قصر زهران تم الانعام على زوجة ولى العهد بلقب سمو الأميرة رجو الحسين، بعدها كان هناك الموكب الأحمر الذى كان الجمهور فى انتظاره بالآلاف من أجل تحية ولى العهد وزوجته». وتابعت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»: «الاحتفالات مستمرة، فقد كان الحدث فريدا ومهيبا وأظهر طبيعة الشارع والمجتمع الأردنى، وسيكون هناك حفل للفنان الإماراتى حسين الجسمى يوم الأحد المقبل بمناسبة زفاف ولى العهد، بالإضافة إلى وجود هناك مبادرات يقوم بها المواطنون، مثل مأدبة غداء وعشاء احتفالا بالزفاف، كما أن العشائر الأردنية مازالت تحتفل أيضا، كما أعلن عدد من المؤسسات غير الربحية عن إقامة احتفالات غنائية».

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