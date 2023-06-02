يظهر لمدة 3 أيام فى السماء.. كل ما تريد معرفته عن «قمر الفراولة»

جدة - نرمين السيد - ومن المتوقع أن يظهر القمر مشرقًا وممتلئًا خلال 3 أيام بدءًا من الجمعة وحتى الأحد، وسيبلغ ذروة اكتماله يوم السبت، علاوة على ذلك.

ويرجع إطلاق اسم قمر الفراولة عليه إلى القبائل الأمريكية القديمة الأصلية، وذلك تيمنا بموسم حصاد الفاكهة، ويُعرف أيضًا باسم "قمر نضوج التوت".

ووفقا لعلماء الفلك سيكون "قمر الفراولة" فى صورته الكاملة بعد غروب شمس يوم السبت فى نصف الكرة الشمالى، حيث يصعد البدر من الشرق، وفى هذا النصف، لن يبتعد القمر الكامل كثيرا عن جنوب الكرة الأرضية، وسيكون واحدا من ضمن أطوار القمر الكاملة التى تعلو السماء فى هذا العام، وذلك لن يحدث قبل أسابيع قليلة من الانقلاب الصيفى فى 21 يونيو 2023.

فى الوقت ذاته، يتزامن القمر الكامل هذا المرة مع تاريخ الانقلاب الشمسى الذى يحصل كل 20 عاماً، عندما تكون الشمس فى أعلى ارتفاع لها ظهراً فوق الأفق.

ويعد "قمر الفراولة" سادس قمر مكتمل فى العام، وآخر قمر كامل للربيع فى نصف الكرة الشمالى، وسوف يرتفع جنبا إلى جنب مع النجم العملاق الأحمر قلب العقرب، الذى يقع على بعد 550 سنة ضوئية من النظام الشمسى، ويعتبر ألمع نجوم كوكبة العقرب على الإطلاق، والنجم الخامس عشر من حيث اللمعان فى السماء وفقا لـ EarthSky.

يذكر أن "قمر الفراولة" لن يكون باللون الأحمر أو الوردى، كالمعتاد، لكن إذا إذا أراد أحد مشاهدة القمر بهذا اللون عليه مراقبته عندما يكون منخفضا فى السماء.