تعرف على وقت صلاة الضحى وعدد ركعاتها

جدة - نرمين السيد - قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يبدأ وقت الضحى من بعد ارتفاع الشمس إلى ما قبل زوالها (أى من بعد شروق الشمس بنحو ثلث ساعة إلى قبيل صلاة الظهر بنحو 4 دقائق).





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