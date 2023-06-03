فى عيد ميلادها.. جيل بايدن تزور الأهرامات

جدة - نرمين السيد - حرصت السيدة الأولى الأمريكية الدكتورة جيل بايدن، على أن تستقبل إشراقة شمس عامها الجديد اليوم السبت 3 يونيو 2023، خلال زيارتها الحالية لمصر بزيارة لأهرامات الجيزة وتمثال أبو الهول، والتى وصلت إليها منذ دقائق.





واستهلت قرينة الرئيس الأمريكى، الجولة بزيارة تمثال أبو الهول. وتتزامن زيارة السيدة جيل بايدن قرينة الرئيس الأمريكى، لأهرامات الجيزة، أعظم عجائب العالم القديم السبعة، مع ذكرى ميلادها فى الثالث من يونيو عام 1951. ولدت جيل بايدن فى الثالث من يونيو عام 1951 فى بلدية هامنتون بولاية نيوجيرسى الأمريكية، ونشأت فى منطقة ويلو غروف بمقاطعة مونتغومرى بولاية بنسلفانيا. واحتفلت السيدة الأولى الأمريكية العامين الماضيين بعيد ميلادها وسط أفراد أسرتها تخللتها نزهة ترفيهية بالدراجات التى تهوى ركوبها مع زوجها الرئيس الأمريكى جو بايدن.

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