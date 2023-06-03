ناسا تُعلن عن مسابقة لبناء مركبة تسير على القمر

جدة - نرمين السيد - أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" عن مسابقة لبناء مركبة للسير على سطح القمر تتقاطع مزاياها بين "عربة القمر" التى تعود لحقبة "أبولو" التى سارت على سطح القمر، والمركبات الآلية التى تعمل على سطح المريخ منذ سنوات.





وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أن جهود وكالة الفضاء الأمريكية تأتى ضمن مساعيها فى مهمة "أرتيمس" لإعادة رواد الفضاء إلى القمر فى رحلة جديدة. وقال ستيف مونداى، مدير برنامج المركبة القمرية الجديدة التى تسعى لها ناسا إن "المركبة الجديدة ستكون قادرة على التعامل مع التضاريس القمرية والتى عليها مراعاة إمكانية استخدامها لوقت طويل ومستدام والاعتماد على التزود من مصادر الطاقة على سطح القمر". وأضاف أن "عربة أبولو كانت المسافة التى تتيحها نحو كيلو متر إلى كيلو مترين تقريبا لرواد الفضاء، ولهذا نحن بحاجة إلى شيء آخر، ونحن بحاجة إلى توسيع نطاق النقل". وتسعى مهمة "أرتيمس" التى تشرف عليها ناسا لتأسيس تواجد بشرى طويل الأمد على سطح القمر، والذى بدأته فى نوفمبر الماضى بإطلاق صاروخ "اس ال اس" فى رحلة تجريبية بمهمة "أرتيمس 1"، والتى لن تهبط على سطح القمر ولكنها ستقترب منه بمسافة 64 ألف كيلومتر للتأكد من سلامة نقل طواقم رواد الفضاء فى المهمات اللاحقة للقمر.

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