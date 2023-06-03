لقطات من زيارة جيل بايدن لـ أهرامات الجيزة (صور)

جدة - نرمين السيد - وتتزامن زيارة السيدة جيل بايدن قرينة الرئيس الأمريكى، لأهرامات الجيزة، أعظم عجائب العالم القديم السبعة، مع ذكرى ميلادها فى الثالث من يونيو عام 1951.

ولدت جيل بايدن فى الثالث من يونيو عام 1951 فى بلدية هامنتون بولاية نيوجيرسى الأمريكية، ونشأت فى منطقة ويلو غروف بمقاطعة مونتغومرى بولاية بنسلفانيا.

واحتفلت السيدة الأولى الأمريكية العامين الماضيين بعيد ميلادها وسط أفراد أسرتها تخللتها نزهة ترفيهية بالدراجات التى تهوى ركوبها مع زوجها الرئيس الأمريكى جو بايدن.