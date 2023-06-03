6 خطوات تساعدك على النوم فى الحر (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ونشرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تقريرا عن الخطوات التى يمكنك بها تقليل اضطرابات النوم وقلته فى الصيف. ويرصد "دوت الخليج" فى هذا الإنفوجراف، 6 خطوات تساعدك على النوم فى درجات الحرارة المرتفعة. ويمكن لهذه الخطوات أن تحسن من جودة نومك، والتى يعد أبرزها الحفاظ على الروتين اليومى.

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