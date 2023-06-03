الإفتاء تؤكد: يجب أن تكون الأضحية سليمة من العيوب

جدة - نرمين السيد - وقالت الإفتاء إنه يجب أن تكون الأضحية سليمة من العيوب، فلا تُغنى الأضحية إذا ما لحقها ما يضر يلحمها ضررًا صحيًا أو كميًا.

وتنشر دار الإفتاء المصرية بصفة مستمرة عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" العديد من النصائح والفتاوى المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية، وتعاليم الدين الإسلامى لفهم صحيح الدين وإرشادات عامة فى شتى مناحى الحياة كنصائح تربوية للآباء من أجل التربية السليمة لأبنائهم، وأيضًا نصائح للأزواج من أجل حياة زوجية سعيدة وتفاهم بين الطرفين والابتعاد عن الخلافات.