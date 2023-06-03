شاومى تطرح النظارات الذكية MIJIA Smart Audio الأسبوع المقبل بهذا السعر

جدة - نرمين السيد - تطرح شاومى الأسبوع المقبل وتحديدًا فى 9 يونيو الجارى، نظارات MIJIA Smart Audio، وكان قد تم إطلاق النظارات فى الأصل عن طريق التمويل الجماعى منذ وقت ما، وتفتح شاومى الآن بشكل رسمى مبيعات نظارات MIJIA Smart Audio.





وتنطلق النظارات الجديدة من شاومى بتصميم ذكى وخفيف الوزن، فهى تجمع بين النظارات وسماعات الأذن وسماعات البلوتوث المفتوحة التى تسمح للمستخدم بالاستماع إلى المحتوى الصوتى أثناء التنقل، وتعتبر نظارات MIJIA Smart Audio منتج 2 فى 1 بتصميم خفيف الوزن، فتزن 38.1 جرامًا، بحسب ما ذكره موقع "unlimit-tech" التقنى. وتحتوى MIJIA Smart Audio على بطارية بعمر يصل إلى 7 ساعات مع وضع التحدث المستمر، ويمكن أن يصل عمر البطارية إلى 10 ساعات عند الاستماع إلى الموسيقى، ومن حيث الاستخدام العادى، توفر النظارة 22 ساعة من الاستخدام اليوملا، وأكثر من أسبوع فى وضع الاستعداد. ويقدر سعر نظارات شاومى الجديدة بـ 126 دولارًا، وستكشف شاومى مزيدًا من التفاصيل مع اقتراب موعد طرح النظارات.

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