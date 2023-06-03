ما الدليل على مشروعية الأضحية؟.. دار الإفتاء تجيب

جدة - نرمين السيد - وقالت الإفتاء إن الله تعالى شرع الأضحية بقوله عزَّ وجلَّ: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) (الكوثر: 2)، يعنى: "فَصَلِّ لِرَبِّكَ صَلَاةَ الْعِيدِ يَوْمَ النَّحْرِ وَانْحَرْ نُسُكَكَ".

وذكرت دار الإفتاء أن ثبت النبى صلى الله عليه وآله وسلم كان يضحِّى وكان يتولَّى ذبح أضحيته بنفسه، فعن أنس بن مالك رضى الله عنه أنه قال: "ضَحَّى النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ" (متفق عليه).

وأضافت: "عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: "أقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة عشر سنين يضحى" (أخرجه أحمد)، بالإضافة إلى إجماع المسلمين على ذلك.