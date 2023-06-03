- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - وقالت الإفتاء إن الله تعالى شرع الأضحية بقوله عزَّ وجلَّ: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) (الكوثر: 2)، يعنى: "فَصَلِّ لِرَبِّكَ صَلَاةَ الْعِيدِ يَوْمَ النَّحْرِ وَانْحَرْ نُسُكَكَ".
وذكرت دار الإفتاء أن ثبت النبى صلى الله عليه وآله وسلم كان يضحِّى وكان يتولَّى ذبح أضحيته بنفسه، فعن أنس بن مالك رضى الله عنه أنه قال: "ضَحَّى النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ" (متفق عليه).
وأضافت: "عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: "أقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة عشر سنين يضحى" (أخرجه أحمد)، بالإضافة إلى إجماع المسلمين على ذلك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ما الدليل على مشروعية الأضحية؟.. دار الإفتاء تجيب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.