جدة - نرمين السيد - نشرت قناة الوثائقية عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، صورًا للحمام الأخضر، وعلقت عليها قائلة: "ينتشر هذا النوع من الحمام الجميل الشكل واللون فى جميع آنحاء آسيا، وبعض المناطق فى إفريقيا".





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الوثائقية: الحمام الأخضر ينتشر فى آسيا وبعض المناطق فى إفريقيا (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.