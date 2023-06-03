جدة - نرمين السيد - وتناول الفيلم أن صناعة الألبان من أكبر أسباب التلوث فى نيوزيلندا بسبب إصدار الغازات الدفيئة أكثر من قطاع النقل بالكامل، ورصد الفيديو أنهار كاملة تجف مياهها فى فصل الصييف. غالبية الأنهار ملوثة لدرجة انها لا تصلح للسباحة وسجلها فى مجال الحفاظ على البيئات الطبيعية من بين أسوأ السجلات فى العالم على أساس متوسط نصيب الفرد من الدخل. ونيوزيلندا هى الدولة الوحيدة فى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التى لا تصدر تقريرا وطنيا منتظما عن البيئة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الوثائقية تعرض فيلمًا «ما وراء صناعة الألبان» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.