وقالت إيلا إيروين إن رحلت عن الشركة، لكنها لم تعلن سبب ذلك.
وحدث عدة اضطرابات فى منصة تويتر، من بينها تسريح جماعى للموظفين واستقالات وإقالة لأبرز المديرين، منذ سيطرة ماسك عليها فى 2022، بحسب ما ذكرته "العربية".
وكانت إيروين أبرز صوت مدافع عن تغيير سياسات المحتوى فى الشهور الأخيرة فى الشركة.
وتعانى الشركة لإعادة المعلنين الذين تخلوا عنها الذين تخلوا عنها بسبب التغييرات الكبيرة التى أدخلها إيلون ماسك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مديرة «السلامة والمحتوى» فى تويتر تقدم استقالتها بعد انتقاد إيلون ماسك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.