مديرة «السلامة والمحتوى» فى تويتر تقدم استقالتها بعد انتقاد إيلون ماسك

جدة - نرمين السيد - قدمت المديرة التنفيذية لإدارة السلامة والمحتوى فى "تويتر"، إيلا إيروين، استقالتها أمس الجمعة، بعد أن شكا مالك المنصة، الملياردير الأمريكى إيلون ماسك، علنًا تعامل المنصة مع بعض المنشورات.





وقالت إيلا إيروين إن رحلت عن الشركة، لكنها لم تعلن سبب ذلك.

وحدث عدة اضطرابات فى منصة تويتر، من بينها تسريح جماعى للموظفين واستقالات وإقالة لأبرز المديرين، منذ سيطرة ماسك عليها فى 2022، بحسب ما ذكرته "العربية".

وكانت إيروين أبرز صوت مدافع عن تغيير سياسات المحتوى فى الشهور الأخيرة فى الشركة.

وتعانى الشركة لإعادة المعلنين الذين تخلوا عنها الذين تخلوا عنها بسبب التغييرات الكبيرة التى أدخلها إيلون ماسك.