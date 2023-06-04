صاحب صورة «مانيكان ملابس» المثيرة للجدل على فيس بوك يحكى التفاصيل (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال محمد ناصر، خلال استضافته فى مساء dmc، الذى يعرض على قناة dmc، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصرى، إن حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية، من مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية.
وأكد أن الصورة تم التقاطها له دون أن يدرى، وذلك يوم 27 مايو الماضى، أثناء عمله فى توصيل طلب عبارة عن مانيكان ملابس إلى منطقة المقطم فى محافظة القاهرة.
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