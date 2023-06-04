جدة - نرمين السيد - وقالت الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، إنه فى حالة إذا كانت هذه المادة الجيلاتينية من حيوان مأكول اللحم ومذبوحٍ فلا مانع شرعًا من تناول هذا الدواء، أما إذا كانت من حيوان غير مأكول اللحم أو غير مذبوح فإنه يُنظر: إن كانت هذه المادة قد تحوَّلت طبيعتها ومكوناتها بالصناعة الدوائية الكيميائية إلى مادة أخرى، بحيث لا يصدق عليها أنَّها بهيئتها ومكوناتها التى تحوَّلت إليها جزء باقٍ على طبيعته وخِلقته الأصلية من الحيوان غير المباح، فإنَّه لا مانع شرعًا من استخدامها، مع مراعاة الرجوع فى تناول مثل هذه الأدوية إلى الطبيب المختص.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حكم الشرع فى تناول الأدوية التى يدخل فى تركيبها مادة الجيلاتين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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