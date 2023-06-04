- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - ويحرص عدد كبير من المواطنين على شراء الأضحية كل عام من أجل التقرب إلى الله، طالما فى استطاعتهم شرائها.
ويتناول الإنفوجراف التالى أبرز الشروط قبل شراء الأضحية:-
ويسن للمضحى أن يدعو بالدعاء المأثور عند الذبح وذلك بما ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام-: "وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفا مسلما، وما أنا من المشركين، إن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 5 نصائح قبل شراء الأضحية (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.