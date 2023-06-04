5 نصائح قبل شراء الأضحية (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويحرص عدد كبير من المواطنين على شراء الأضحية كل عام من أجل التقرب إلى الله، طالما فى استطاعتهم شرائها.

ويتناول الإنفوجراف التالى أبرز الشروط قبل شراء الأضحية:-

ويسن للمضحى أن يدعو بالدعاء المأثور عند الذبح وذلك بما ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام-: "وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفا مسلما، وما أنا من المشركين، إن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين".