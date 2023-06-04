بعد هجوم 3 ساعات.. إصابات خطيرة لـ مسن أمريكى بسبب النحل

جدة - نرمين السيد - وتسبب النحل فى إصابات شديدة بجسم الأمريكى الذى يدعى "كارل آموس" لكونه من "النحل القاتل" المعروف بشراسته.

وقال الأمريكى الذى يعيش فى ولاية أوكلاهوما: "هاجم شعرى ودخل أذنى وأنفى، وعزمت حينها على أن أبقى فمى مغلقاً حتى لا تتسلل إليه"، وفقا لما جاء فى "إن بى سى نيوز".

وأسفر عن النحل إصابات بليغة فى أنحاء جسده حيث تعرض لكسر فى الفخذ، إضافة إلى 200 لسعة فى مختلف مناطق الجسم.

وحاول الهرب من سرب النحل، لكنه تعثر ووقع أرضا، وهو الأمر الذى أدى إلى إصابته بكسر، مما جعل النحل يواصل لسعاته لمدة 3 ساعات دون توقف، ولم تنتهى تلك المأساة حتى بادر بالاتصال بالإسعاف.