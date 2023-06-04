- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - وتسبب النحل فى إصابات شديدة بجسم الأمريكى الذى يدعى "كارل آموس" لكونه من "النحل القاتل" المعروف بشراسته.
وقال الأمريكى الذى يعيش فى ولاية أوكلاهوما: "هاجم شعرى ودخل أذنى وأنفى، وعزمت حينها على أن أبقى فمى مغلقاً حتى لا تتسلل إليه"، وفقا لما جاء فى "إن بى سى نيوز".
وأسفر عن النحل إصابات بليغة فى أنحاء جسده حيث تعرض لكسر فى الفخذ، إضافة إلى 200 لسعة فى مختلف مناطق الجسم.
وحاول الهرب من سرب النحل، لكنه تعثر ووقع أرضا، وهو الأمر الذى أدى إلى إصابته بكسر، مما جعل النحل يواصل لسعاته لمدة 3 ساعات دون توقف، ولم تنتهى تلك المأساة حتى بادر بالاتصال بالإسعاف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد هجوم 3 ساعات.. إصابات خطيرة لـ مسن أمريكى بسبب النحل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.