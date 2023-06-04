بسبب برمجيات التجسس.. تحذيرات لمستخدمى أجهزة أندرويد

جدة - نرمين السيد - وأشار خبراء أمن المعلومات إلى اكتشافهم حول اختراق أكثر من 100 تطبيق فى متجر "Google Play". وتم اختراقها من خلال برمجيات تستعمل للتجسس على أجهزة أندرويد يحمل اسم "SpinOk"، وأضافوا أنه تم تحميل تلك التطبيقات حوالى 421 مليون مرة. وأوضح الخبراء أنه بمجرد دخول تلك البرمجيات الهواتف والأجهزة الذكية تقوم بالبحث عن ملفات وبيانات ذات دلائل محددة، وتنسخ محتويات هذه الملفات وترسلها إلى طرف ثالث. وتتسلل هذه البرمجيات إلى التطبيق على شكل إعلانات صغيرة أو ألعاب، ويقوم مطورو التطبيقات بدمج شيفراتها عن غير قصد أحيانا في تطبيقاتهم، ثم يحملون التطبيق في متجر Google Play، وفقا لصحيفة "البيان".

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