عودة رواد فضاء بعثة «شنتشو-15» الصينية إلى الأرض

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الفضاء المأهولة الصينية، وفقا لوكالة الأنباء الصينية، أن كبسولة العودة لسفينة الفضاء "شنتشو-15"، التى أقلت رواد الفضاء فى جيون لونج، ودنج تشينج مينج، وتشانج لو، هبطت فى موقع دونجفنج للهبوط فى منطقة منجوليا الداخلية ذاتية الحكم بشمالى الصين.

وأكدت أن رواد الفضاء فى حالة جيدة، وكانت مهمة "شنتشو-15" المأهولة ناجحة، كما قام عمال الخدمات الأرضية بإخراج رواد الفضاء من الكبسولة وحملهم على كراسى كانت مجهزة أمام الكبسولة.

وانفصلت كبسولة العودة عن الكبسولة المدارية لـ "شنتشو -15" فى الساعة 5:42 صباحا وفقا لإجراءات الرحلة.

وبعد وقت قصير من هبوط كبسولة العودة، وصل فريق البحث الأرضى إلى موقع الهبوط، وأكد الطاقم الطبى أن رواد الفضاء فى صحة جيدة.

وأطلقت الصين سفينة الفضاء المأهولة "شنتشو-15" فى 29 نوفمبر الماضى، وأكمل طاقم "شنتشو-15"، وهو أكبر طاقم لمهمة فى الصين من حيث متوسط العمر، بنجاح أربعة أنشطة خارج المحطة الفضائية (EVAs)، ليصبح الطاقم الذى ينجز أكبر عدد من الأنشطة خارج المحطة الفضائية من بين جميع الأطقم الصينية حتى الآن.