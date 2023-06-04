فى مزاد.. قميص ممزوج بعرق اللاعب «مايكل جوردان» بسعر خرافى

جدة - نرمين السيد - وارتدى أسطورة كرة السلة الأمريكى ذلك القميص خلال حصة تدريبية خلال أولمبياد 1992، بسعر يتراوح ما بين 400 إلى 600 ألف دولار.

ويحمل القميص توقيع اللاعب، ويبدأ طرحه فى المزاد المخصص للمقتنيات الرياضية بين يومى 23 و24 يونيو، حيث تخصص مقتنيات جوردان لمركز لصحة المرأة والطفل في العاصمة الكينية نيروبى، وفقا لـ "ديلى ستار".

يذكر أنه خلال العام الماضى، تم بيع قميص لـ "مايكل جوردان" ارتداه فى نهائيات 1998 مقابل 10.1 مليون دولار.

ويطرح فى المزاد أيضا قميص كرة قدم ارتداه لاعب كرة القدم البرازيلية "بيليه" عام 1971، ومتعلقات نجم كرة السلة الأمريكى "كوبى برايانت"، والملاكم "فلويد مايويذر" ونجم كرة القدم "دييجو مارادونا" ولاعب التنس الكبير "رافائيل نادال".