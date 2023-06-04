بكاميرات فائقة الدقة.. مواصفات هاتف سونى الجديد «Xperia 1 IV»

جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف "Xperia 1 IV" بشاشة من نوع "OLED" وبقياس يبلغ 6.5 بوصة، وبدقة 3840×2160 بيكسل.
ويزود الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية تتمتع بالقدرات التصويرية فائقة الإمكانيات، حيث تطرح بمستشعر أساسى بدقة 52 ميجابيكسل، مع فتحة عدسة f/1.9 ومستشعر بمقاس 1/1.35، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابيكسل.
ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية مدمجة بسعة 256 جيجابايت.
ويضم الهاتف بطارية كبيرة بقوة 5000 مللى أمبير، كما تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 30 وات.
ويطرح الهاتف بألوان عدة ومنها الأسود والفضى والأخضر، وبسعر يبدأ من 1399 يورو.
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