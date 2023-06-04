رعايةً لمصلحة الفقراء والمساكين.. الإفتاء تحدد مواصفات الأضحية

جدة - نرمين السيد - وقالت الإفتاء إنه يستحبُّ اختيار الأضحية كثيرة اللحم وإن كانت صغيرة السن، رعايةً لمصلحة الفقراء والمساكين.

وأضافت أن الوزن للإبل أو البقر والجاموس 350 كجم أما الغنم فيذبح الخروف إذا كان عمره ستة أشهر والماعز إذا كان عمره سنة.

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