جدة - نرمين السيد - وأبلغ عدد من المستخدمين عن مشكلة فى التعتيم بمناطق معينة من الصور الملتقطة بالكاميرا الرئيسية، وغالبًا ما يشار إليها باسم مشكلة "banana blur".
وقالت سامسونج إن سبب المشكلة هو الفتحة الأوسع للكاميرا الأساسية، مضيفة أن الفتحة الساطعة والمفيدة للتصوير فى الإضاءة المنخفضة، يمكن أن تؤدى إلى تركيز انتقائى ملحوظ وتجعل الخلفية تبدو ضبابية فى اللقطات القريبة.
ويعمل مهندسو سامسونج بنشاط على إيجاد حل، ومن المتوقع أن يؤدى تحديث البرنامج القادم إلى التخفيف منحدة المشكلة.
وقدمت سامسونج فى غضون ذلك بعض الاقتراحات لتقليل حدوث المشكلة، فهى تنصح المستخدمون بالتراجع عن الموضوع إذا كان على بعد 30 سم تقريبًا من عدسة الكاميرا، كما إنها تقترح إمساك الهاتف عموديًا وليس أفقيًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سامسونج تعالج مشكلة «ضبابية الكاميرا» فى هواتف Galaxy S23 وGalaxys23 plus على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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