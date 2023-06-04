قناة الناس.. حكمة ربانية للحج يوضحها أمين الفتوى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية فى برنامج "فتاوى الناس"، على قناة الناس، إن الحكمة الربانية من حج البيت هو الامتثال لطاعة الله، حيث يخرج الإنسان من منزله وينتقل إلى مكان آخر الأمر الذى يكلفه مشقة بدنية ونفقة مالية.





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