بـ 5 ألوان.. طرح هاتف HUAWEI Mate X3 للبيع فى هذا البلد

جدة - نرمين السيد - طرحت شركة هواوى هاتفها الذكى الجديد HUAWEI Mate X3 بشاشة قابلة للطى، مؤخرًا للشراء فى السعودية، وهو الهاتف الذكى المزود بأقوى المواصفات التى تجعله من أفضل الهواتف القابلة للطى، حيث يتميز بالوزن الخفيف والنحيف الذى يجعله أسهل فى التحكم باليد.





ويأتى الهاتف بشاشة كبيرة داخلية قابلة للطى وشاشة خارجية كبيرة، وهى الشاشة التى تقول هواوى أنها أكثر مقاومة للصدمات 10 مرات مقارنة بالإصدار السابق، مع وجود كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرتين، ويحتوى Mate X3، على بطارية كبيرة بقدرة 4800 ميللى أمبير فى الساعة، ويدعم الهاتف الشحن السريع بقدرة 66 وات. وينطلق الهاتف بتصميم مميز بمجموعة متنوعة من الألوان تشمل الأبيض والأسود والبنفسيجى والذهبى والأخضر الغامق، وذلك بسمك 5.3 ملليمتر و11.08 ملليمتر عند طيه.

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