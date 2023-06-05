جدة - نرمين السيد - قالت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" إن البقعة الشريفة (قبر النبى صلى الله عليه وسلم) التى ضمت واحتضنت الجسد الشريف هى أفضل البقاع على الإطلاق، فهنيئًا لمن رزقه الله تعالى زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة فى روضته الشريفة ومسجده الشريف.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإفتاء: هنيئًا لمن زار «الروضة الشريفة» أفضل بقاع الأرض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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